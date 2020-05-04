Єрмак сказав, хто стане заступником Кучми в ТКГ

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков буде заступником голови делегації України.

Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook.

"Сьогодні дуже важливо надати Мінському процесу нового імпульсу, й Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій у Мінську в Тристоронній контактній групі. Тобто тепер на ряду із керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віцепрем'єр — міністр пан Резніков, а також ми додаємо до представництва в кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нижче ніж заступники міністра, також додаємо представників парламенту", - сказав Єрмак.

Він також зазначив, що декілька керівників профільних комітетів також будуть долучені до роботи у підгрупах.

Крім того, він зауважив, що українська сторона сподівається, що Російська Федерація також посилить свою делегацію в Тристоронній контактній групі в Мінську слідом за Україною для підвищення ефективності переговорів.

"Ми сподіваємося, що таке посилення нашої делегації в Мінську приведе до того, що на такий самий крок підуть і росіяни. І переговори в Тристоронній контактній групі між Україною та Росією за посередництва ОБСЄ стануть більш ефективними", - сказав Єрмак.

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Керівник ОП акцентував увагу, що українська сторона докладає максимум зусиль для виконання домовленостей грудневого саміту лідерів нормандського формату.

"На жаль, я змушений вам сказати, що багато з цих домовленостей досі не виконано. Безумовно, є досягнення. Сьогодні ми звільнили з полону 131 людину. Але продовжують стріляти, не закінчено програму з розмінування, досі не допущено Червоний Хрест, а без цього не можна ефективно продовжувати знаходити всіх наших людей на непідконтрольній території. І досі не узгоджено три нових місця для розведення", - сказав він.

Єрмак також зауважив, що за дорученням Президента України Володимира Зеленського він запропонував представникам інших трьох країн, які є учасниками "нормандського формату", долучитися й особисто приїхати до Мінська, щоб побачити, що там відбувається і чому не виконуються домовленості.

Керівник ОП наголосив, що Україна прагне припинення війни та повернення всіх своїх територій.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.