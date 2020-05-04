Кулеба та Маас позитивно оцінили активізацію "Норманді"

Глави МЗС України та ФРН Дмитро Кулеба та Гайко Маас у телефонній розмові висловили задоволення фактом відновлення консультацій Нормандського формату на рівні міністрів закордонних справ.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Глави МЗС України та ФРН висловили задоволення фактом відновлення консультацій Нормандського формату на рівні міністрів закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

Також Кулеба та Маас обговорили подальші кроки, які необхідно здійснити для втілення рішень саміту лідерів у Парижі та підготовки до саміту у Берліні.

У контексті 75-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі, яку невдовзі відзначатиме світ, Кулеба порушив питання спорудження у Берліні монументу українцям, загиблим у Другій світовій війні. За його словами, такий монумент був би гідним вшануванням їхньої пам’яті.