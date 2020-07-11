Степанов обіцяє покрити недофінансування Житомирського перинатального центру

Недофінансування Житомирського перинатального центру за програмою медичних гарантій у розмірі 10 млн грн до кінця року буде покрито.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Недофінансування буде покрито, починаючи з 1 липня і закінчуючи кінцем року, для того, щоб вони в повному обсязі отримали всі кошти на рівні 2019 року. Починаючи з 2021 року, будуть враховані всі особливості наших лікарень, як перинатальних центрів, так і невеличких районних лікарень, будуть враховані коефіцієнти лікарень, що знаходяться в гірських районах», - заявив Степанов.

Він зазначив, що експеримент, який передбачав зміну фінансування медичної галузі на вторинному рівні, призвів до «шаленого недофінансування» лікарень: туберкульозних та психоневрологічних диспансерів, інфекційних та дитячих лікарень, перинатальних центрів.

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Степанов також заявив, що є беззаперечним противником закриття лікарень. «Я категоричний противник закриття будь-яких лікарень. Будемо їх перепрофільовувати, будемо погоджувати ті чи інші плани розвитку, але 100% не закривати», - запевнив очільник міністерства.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.

Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря терміново запропонувати шляхи вирішення цих питань.

Глава МОЗ Степанов згодом заявив, що в Україні проведуть зміни у фінансуванні медичної галузі. За його словами, міністерство планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.