Венедіктова назвала середню зарплату прокурора в ОГП

Середня зарплата прокурора Офісу генерального прокурора становить орієнтовно 30 тисяч грн.

Про це на засіданні Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Середня зарплата прокурора Офісу генпрокурора це десь 30 тисяч гривень», - сказала вона.

Також вона поінформувала, що на початку атестації прокурорів кількість осіб, які були в Генпрокуратурі, становила 1339, і з них в Офіс генпрокурора заявили намір перейти 1083 особи - майже 81 відсоток.

За її словами, після трьох етапів атестації – тестів на професійні знання, тестів на загальні здібності та навички і проведення співбесід – до ОГП перейшло 610 осіб, це 45 відсотків тих прокурорів, які були в Генпрокуратурі.

Вона повідомила, що раніше, у січні, був оголошений добір до Офісу генпрокурора, і коли він закінчився, 71 особа була готова йти до тренінгового центру прокурорів, потім на стажування до ОГП.

«Хочу повідомити, що на сьогодні у нас для 65 осіб триває процедура призначення – це спецперевірки, це якраз особи, які прийшли з-поза системи», - уточнила вона.

Венедіктова зазначила, що з 9 червня було оголошено другий добір на вакантні посади, наразі продовжується прийом документів, який має тривати до 9 серпня.

Генпрокурор уточнила, що в Україні з березня також почався етап атестації прокуратур регіонального рівня. До першого етапу цієї атестації було долучено 3161 прокурора, а до другого етапу, співбесіди, було допущено з цієї кількості 2657 прокурорів. Станом на сьогодні із допущених до співбесід 50 осіб її не пройшли, зазначила очільниця Генпрокуратури.

Венедіктова поінформувала, що ці співбесіди проходять з 1 липня, і їх мають закінчити 21 липня.

За словами Венедіктової, у ОГП готуються і до реформи місцевих прокуратур, щоб їх перевести у статус окружних прокуратур.

За словами Венедіктової, організаційні заходи вже зроблені, "з серпня ми плануємо це зробити, думаю, що закінчимо у грудні, якщо нам нічого не буде заважати".