МОЗ розробляє стандарти надання меддопомоги, які оплатить держава

Міністерство охорони здоров'я розробляє стандарти надання медичної допомоги, які будуть оплачуватися державою, все що виходить за межі цього стандарту - фінансується за принципом співоплати.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

“Ми активно рахуємо наші тарифи на надання медичної допомоги, ми йдемо в стандартизацію медичної допомоги, щоб були критерії якості. Якщо держава платить, ми повинні розуміти, за що. Паралельно ми розуміємо, що потрібна співоплата або доплата, яка буде чітко визначена, за які саме послуги вона необхідна. За екстрену медичну допомогу не може бути ніякої доплати. За надання ургентної медичної допомоги не може бути ніякої доплати. Нам потрібно визначити стандарт надання медичної допомоги, що гарантується державою. Все що далі – потрібно доплатити”, - сказав Степанов.

Він зазначив що існує кілька варіантів яким чином має бути впроваджена співоплата за медичні послуги. Один з них - розвиток елементів страхової медицини.

Степанов зазначив, що в тариф медичної послуги, яку оплачує держава, мають бути включені не тільки вартість ліків і зарплата лікаря, а й тариф на комунальні послуги.

На його думку, також необхідно використовувати державно-приватне партнерство для оновлення інфраструктури медичної системи, зокрема, створити умови для будівництва клінік, наприклад пільги з оподаткування та кредитування.

Зараз, за словами міністрів, Україна витрачає на медицину — 3% ВВП, в той час як Франція — 9,6%, Великобританія — 6,7%, США — 14%.