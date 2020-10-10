Сьогодні - Всесвітній день психічного здоров'я

Десятого жовтня у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров'я.

Він відзначається з 1992 року за рішенням Всесвітньої федерації психічного здоров’я та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Цього року Всесвітній день психічного здоров'я припав на період пандемії COVID-19, що різко змінила наше повсякденне життя. Ця криза викликала перебої в наданні медичної допомоги в усьому світі й ще більше ускладнила і без того обмежений доступ до якісних і економічно доступних послуг з охорони психічного здоров'я. Як підрахували у ВООЗ, нині майже 1 мільярд людей у ​​світі страждають психічними розладами. При цьому лише відносно невелика їх кількість має можливість користуватися якісними послугами психіатричної допомоги.

Саме тому мета кампанії з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я 2020 полягає в нарощуванні капіталовкладень в охорону психічного здоров'я.

ВООЗ та її партнери - організація «Разом за психічне здоров'я у всьому світі» і Всесвітня федерація психічного здоров'я, закликають підвищити обсяг ресурсів, що виділяються на охорону психічного здоров'я. З цією метою у вересні цього року була розпочата глобальна кампанія «Захистимо психічне здоров'я: час вкладати кошти».