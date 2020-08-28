COVID-19 вплинув на психічне здоров’я мільйонів людей - ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомив на брифінгу.
«COVID-19 вплинув на психічне здоров’я мільйонів людей, адже спричинив страх і тривожність», - сказав Гебреєсус.
Гендиректор ВООЗ звернув також увагу на значний вплив на психіку відсутність соціальної взаємодії під час пандемії коронавірусу.
Водночас він зазначив, що навіть до початку пандемії питанню психічного здоров’я людей не приділялося достатньої уваги. За його словами, нині у світі живе близько 1 мільярда людей з психічними розладами.
Як повідомляв Укріфнорм, станом на ранок 28 серпня у світі зафіксовано 24 628 074 випадків COVID-19. З них 835 627 - летальні, а 17 094 173 особи одужали. 1% або 61 404 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані.