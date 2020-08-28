COVID-19 вплинув на психічне здоров’я мільйонів людей - ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу вплинула на психічне здоров’я мільйонів людей у світі.

Як передає Укрінформ, про це очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомив на брифінгу.

«COVID-19 вплинув на психічне здоров’я мільйонів людей, адже спричинив страх і тривожність», - сказав Гебреєсус.

Гендиректор ВООЗ звернув також увагу на значний вплив на психіку відсутність соціальної взаємодії під час пандемії коронавірусу.

Читайте також: ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми

Водночас він зазначив, що навіть до початку пандемії питанню психічного здоров’я людей не приділялося достатньої уваги. За його словами, нині у світі живе близько 1 мільярда людей з психічними розладами.

Як повідомляв Укріфнорм, станом на ранок 28 серпня у світі зафіксовано 24 628 074 випадків COVID-19. З них 835 627 - летальні, а 17 094 173 особи одужали. 1% або 61 404 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані.