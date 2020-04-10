МОЗ рекомендує дбати про психічне здоров'я дітей і літніх людей в умовах пандемії

Пов’язані з пандемією коронавірусу страхи не варто ігнорувати - особливо у дітей та людей похилого віку.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

"World Health Organization (WHO) наголошує: страхи, пов’язані з пандемією, не варто ігнорувати. Особливо коли йдеться про літніх людей і дітлахів. Пандемія — це час величезних потрясінь, зокрема, для дітей. Вони можуть відчувати неспокій і страх", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, зокрема, що через закриття садочків, шкіл та інші карантинні заходи діти можуть залишитися без розпорядку та стимулів, які давало звичне середовище. Також у малюків стає менше можливостей бути зі своїми друзями та отримувати соціальну підтримку, необхідну для доброго психічного стану.

"Хоч діти й готові до змін, проте можуть важко сприймати і розуміти їх. Окрім того, незалежно від віку діти можуть проявляти роздратування та гнів, вимагати до себе більше уваги. Допоможіть їм знайти способи самовираження через творчу діяльність і дотримуватися розпорядку дня (якщо це можливо) шляхом планування занять, особливо коли діти не відвідують навчальні заклади", - підкреслили в ЦГЗ.

Також варто звертати увагу на психічне здоров’я літніх людей та осіб, які страждають від хронічних захворювань. Їм ВООЗ рекомендує займатися фізичними вправами, налагодити розпорядок дня та організувати діяльності, яка дає відчуття досягнення певних успіхів.

Особливо важливою є підтримання соціальних зв’язків.

"Частина літніх людей знайома з онлайн-інструментами, а іншим може знадобитися ваша допомога у їх освоєнні. Це потрібно для того, щоб літні люди мали більше можливостей для спілкування", - додали в ЦГЗ.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів задля протидії поширенню коронавірусної інфекції. Згодом уряд продовжив карантин до 24 квітня.