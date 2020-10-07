Ткаченко обговорив із послом Польщі культурну співпрацю у період пандемії

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко на зустрічі з послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким обговорив продовження культурної співпраці двох країн у період пандемії.

Про це глава МКІП написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Обговорили продовження культурної співпраці двох країн у тяжкі часи пандемії та роботу в напрямку інформаційної політики. Домовились спільно почати вирішувати накопичені за роки відкриті питання та дотримуватися паритетності щодо принципів співпраці», - написав Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня Ткаченко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Дарханом Калетаєвим. Сторони обговорили співпрацю між Україною та Казахстаном у сфері культури та туризму.

Фото: Фейсбук