Ткаченко обговорив з послом Казахстану співпрацю у сфері культури та туризму

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Дарханом Калетаєвим співпрацю у сфері культури та туризму.

Як передає Укрінформ, про це керівник МКІП написав у Фейсбуці.

"Серед запитів, озвучених делегацією, – відновлення казахської зали музею імені Т. Шевченка у Каневі, можливість гастролів театру «Астана Балет» в жовтні-листопаді 2020 року в Україні, питання співпраці Асамблеї народів Казахстану з МКІП", - написав Ткаченко.

Він зауважив, що розповів співрозмовникам про результати 4 місяців роботи міністерства.

"Домовились, що розвиватимемо туристичну співпрацю. Казахстан зацікавлений в авіасполученні Астана – Львів. Будемо шукати варіанти запуску рейсу, адже це ідеальний спосіб залучити казахів до туристиних маршрутів Україною", - зазначив міністр.

Фото: Фейсбук Олександра Ткаченка