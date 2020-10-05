Укрінформ і dpa провели серію вебінарів із розпізнавання фейків

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» і Дойче Прессе-Агентур (dpa) провели серію вебінарів для журналістів і редакторів українських ЗМІ на тему: «Як розпізнати брехню та фейки у соцмережах і медіа. Інструменти та методи верифікації».

Спікерами на заході виступили редактори dpa Ніколь Вер, Ян-Ніколас Пікер, експерт із верифікації dpa Штефан Фосс, а також фактчекер StopFake Артем Лаптієв.

На вебінарах, що відбулися 22, 24, 29 та 1 жовтня, німецькі колеги ділилися досвідом і методиками з виявлення у текcтових, фото- та відеоматеріалах фейків, що поширюються передусім у соціальних мережах. Тренінги концентрувалися на найбільш затребуваних у щоденній роботі представників ЗМІ навичках, якими можна швидко оволодіти.

Дискусія експертів із StopFake і dpa дала змогу учасникам зрозуміти особливості роботи з верифікації новин в Україні та Німеччині, а також основні тенденції розвитку фактчекингу у світі.

Усього участь у чотирьох вебінарах взяли близько 60 представників українських ЗМІ, ряду неурядових організацій, що опікуються питаннями медіа, і факультетів журналістики у київських вишах, які отримали відповідні сертифікати.

Представники Укрінформу і dpa обговорюють продовження співпраці з верифікації в перспективі, зокрема можливість організації воркшопу для журналістів, які хочуть стати фактчекерами. Обидві сторони переконані, що такий тренінг для українських журналістів буде корисним з погляду суспільного діалогу та підвищення якості журналістики.