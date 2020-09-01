Німецький експерт розповів, які новини найважче перевірити

Текстові повідомлення, в яких факти перемішуються з думками, а також фото і відео, що спочатку з'являється в закритих сервісах обміну повідомленнями (WhatsApp, Telegram), найважче піддаються верифікації.

Такою оцінкою поділився фактчекер німецького інформагентства dpa Штефан Фосс в інтерв’ю Укрінформу.

"Особливо важко перевірити новини, в яких фактологічні твердження та думки дуже перемішані. Крім того, визначення походження фотографії чи відеозапису часто є технічною проблемою. Багато записів спочатку розповсюджуються в закритих сервісах обміну повідомленнями (WhatsApp, Telegram) і лише пізніше поширюються через відкриті мережі, такі як Twitter або Facebook. Це робить майже неможливим визначити, хто є автором фотографії чи відео", - зазначив Фосс.

За його словами, найчастіше у щоденній роботі факчекери німецького інформагентства dpa перевіряють заяви відомих діячів або твердження, які поширюються користувачами в соціальних мережах. Зокрема, доволі поширеною є ситуація, коли людині приписуються видумані цитати чи неправильно інтерпретується статистика, наприклад, щодо правопорушень.

"У соціальних мережах ми стикаємося переважно з тими неправдивими твердженнями, що поширюються з метою викликати у людей тривогу або розпалити їх гнів. Ми спостерігаємо це явище у багатьох європейських країнах. З початку пандемії коронавірусу через соцмережі, такі як Facebook, YouTube або Telegram, часом поширюються поради, що небезпечні для життя", - розповів німецький експерт.

Він наголосив, що викривати неправдиві твердження в соціальних мережах - завдання журналістів, кожен з яких має бути здатним застосувати базові навички із цифрового дослідження та верифікації. "У майбутньому велика кількість фейків все ще може бути виявлена за допомогою цих основних методів", - переконаний Фосс. Водночас він відзначає, що верифікація - це постійне навчання, у тому числі з огляду на перспективи зростання кількості та технічної досконалості діпфейків.