Німецький фактчекер: ЗМІ мають готуватися до збільшення діпфейків

Діпфейки, для виявлення яких потрібна фахова технічна експертиза, у майбутньому все більше використовуватимуться при поширенні дезінформації в суспільстві.

Таким прогнозом поділився фактчекер німецького інформагентства dpa Штефан Фосс в інтерв’ю Укрінформу.

«Те, як зараз можна технічно маніпулювати з відео та навіть аудіо, лякає. Але ще драматичнішим є той факт, що цими інструментами підробки користуватиметься все більше людей. Питання не в тому, чи діпфейки використовуватимуться в наших країнах для поширення неправдивих тверджень і заподіяння шкоди суспільству. Це безумовно станеться. Питання лише в тому – коли», - зазначив Фосс.

На його переконання, для викриття діпфейків журналістська експертиза не менш важлива, ніж технічна.

«Викривати діпфейки буде завданням ЗМІ. Ми маємо, не відкладаючи, інтенсивно готувати себе до цього – з технічної та журналістської точок зору», - підкреслив експерт.

Він припускає, що в якийсь момент діпфейки можуть стати настільки «ідеальними», що не буде технологій їх викрити.

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«Це дає журналістам ще більше підстав для дій. Їм знадобляться навички із цифрового дослідження, логічне мислення, роки фактчекінгової практики та велика наполегливість. Чим більше журналістів підуть цим шляхом, тим успішнішими будуть наші вільні суспільства у боротьбі з дезінформацією» - підсумував Фосс.

Діпфейк (з англійської deep - глибока, fake - підробка) - керований штучним інтелектом механізм заміщення обличчя людини на відео обличчям іншої людини шляхом машинного навчання.