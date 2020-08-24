Твіттер знову позначив повідомлення Трампа як фейк

Твіттер у черговий раз визначив повідомлення президента США Дональда Трампа таким, що порушують вимоги соціальної мережі.

Як повідомляє Укрінформ, у неділю служба безпеки Твіттера зробила відповідну позначку на повідомленні глави Білого дому.

Відмітка про те, що публікація "вводить людей в оману" з'явилася поруч з таким твітом Трампа: "Тепер демократи використовують ящики для голосування, що є катастрофою для безпеки виборців. Крім усього іншого, вони дозволяють людині голосувати кілька разів".

Це вже не перший випадок, коли соціальна мережа фіксує таким чином твіти Трампа. У травні Твіттер вперше позначив два повідомлення президента США, які вводять читачів в оману, після чого Трамп звинуватив соцмережу у спробі втручання у вибори. У зазначених повідомленнях глава Білого дому писав про загрозу підтасування результатів голосування поштою.