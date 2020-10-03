У МКІП розробляють модель, що дозволить вдихнути нове життя в народні промисли

Завданням Міністерства культури та інформаційної політики є не лише збереження, а й надання поштовху українським народним промислам, знаходження нових ринків збуту та привернення молоді до продовження унікальних традицій.

Про це написав у Фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Шиття білим по білому... Кольорові цибулинки, квіти та горобина, розписані по дереву... Це наші символи, які заховані в кожному промислі, і наші народні традиції, які мають вікову історію та живих її носіїв – народних майстрів. Коли розмовляєш з ними в Решетилівці чи Петриківці, розумієш, що за їхніми спинами немов щит з образів предків, які впродовж десятиліть намагалися висловити свій порив у творчості. Ці народні художні промисли дивом збереглися, живуть та вражають своєю унікальною людською майстерністю не тільки українців, але й світ. Тому і внесені до скарбниці ЮНЕСКО, як от петриківський розпис, чи незабаром будуть визнанні спадком людства", - зазначив він.

Ткаченко також зауважив, що вдячний місцевим громадам і всім причетним, що не дають традиціям зникнути.

"Решетилівчанам навіть вдалось поновити виробництво, яким тепер опікується МКІП. Наше завдання – не тільки зберегти, але й дати поштовх народним промислам, знайти нові ринки збуту та привернути молодь до продовження унікальних традицій. Маємо завершити план розбудови Всеукраїнського центру вишивки та килимарства у Решетилівці та добитися захисту авторського права майстрів петриківського розпису. Бо разом з цією великою культурною цінністю, ще й значний економічний потенціал", - зазначив очільник МКІП.

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За його словами, зараз в міністерстві "розпочали розробку моделі, що дозволить вдихнути нове життя в наші традиції".

"Бо це також й інші з переліку, як от косівська мальована кераміка, ліжникарство Франківщини, бубнівська кераміка на Вінниччині, кролевецьке переборне ткацтво Сумщини, кераміка у Слов’янську, лозоплетіння у Закарпатській області, художня кераміка в Опішні та Василькові, самчиківський розпис Хмельниччини, чорнодимлена неполивана кераміка Львівщини. Наша сила в цих традиціях. І вже сьогодні ми сміливо можемо ними пишатися", - підсумував Ткаченко.

Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики подовжило до 31 жовтня 2020 року термін прийому пропозицій щодо кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2021 рік.

Фото: Фейсбук Олександра Ткаченка