МКІП планує в бюджеті мільярд на створення мережі центрів культурних послуг в ОТГ

Міністерство культури та інформаційної політики перетворить старі клуби й бібліотеки в сільській місцевості на сучасні центри з надання якісних культурних послуг, для чого в новому бюджеті передбачає 1 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив у п’ятницю на Форумі культурних лідерів у Дніпрі.

“У новому бюджеті (ця можливість з’явилася позавчора) передбачено кошти на ще одну новацію, яку ми робимо наступного року, - це центри культурних послуг в регіонах”, - зазначив Ткаченко.

За його словами, мова йде про те, що в країні існує понад 16 тисяч бібліотек і 16 тисяч клубів, 11 тисяч мистецьких шкіл, і подекуди є кінотеатри. Особливо щільно на карті лягають бібліотеки і клуби. Заповненість у них не надто велика і всі вони знаходяться майже в занедбаному стані. Книги в бібліотеках на 70 відсотків видані за радянської доби. Але вже є ініціатива перетворення старих клубів і бібліотек на щось сучасне.

“Все це направлено на те, щоб поновити на місцевому рівні зацікавленість у культурних послугах. Програмою передбачається певний стандартний набір, зокрема розроблена модель доступу до читання і інформації через Інтернет, доступу до кінофільмів, мистецької освіти, музеїв і можливості творчого самовираження. Ми збираємося модернізувати самі будівлі, перетворити їх на центри, куди б хотілося зайти. Це й підвищення залучення до культурних практик і забезпечення споживання якісних культурних послуг. Це створення сучасних публічних просторів, куди люди можуть приходити і проводити час. Це набір певних послуг, які надаються як безкоштовно, так і відповідно до вікових та соціальних груп населення”, - зазначив Ткаченко.

На його думку, у таких центрах культурних послуг можуть існувати спортивні секції, музичні колективи, вокальні студії, кінолекторії, театральні студії, сучасні бібліотеки. Вибір залежить від регіону і від ініціативи ОТГ.

Міністр пояснив, що в реорганізацію таких точок закладено принцип, що місцеве ОТГ виступає ініціатором і готове вкласти хоча б 10% в її реконструкцію, є гроші, які надає обласний бюджет, і переважну більшість коштів надає центральний бюджет, міністерство.

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“У 2020 році ми запускаємо декілька пілотних проєктів, а саме 7. У 2021-му - розроблюємо посібник рекомендацій. На запит ОТГ ми направляємо модель, яка розроблена разом з європейцями, і вже на наступний рік передбачено 1 млрд грн на створення таких центрів культурних послуг по всій країні. Це може бути приблизно біля 50 точок, які ми можемо реорганізувати вже наступного року”, - сказав Ткаченко.

Далі, вважає міністр, за умови успішної реорганізації, такі центри будуть з’являтися в громадах за принципом доміно чи снігової кулі. Люди самі побачать, що це добре й потрібно їхнім територіям, зазначив Ткаченко.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua