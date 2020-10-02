На місцях з власної ініціативи створюється багато якісних проєктів — Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко взяв участь у в організованому за підтримки МКІП DniPro ГогольFest у м. Дніпро.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«У рамках фестивалю проходить Форум культурних лідерів. Приїхав сюди спеціально, щоб поспілкуватися з місцевими громадами. У результаті – змістовна Q&A-сесія, яка вкотре довела, що на місцях з власної ініціативи створюються багато якісних проєктів. Але їм дуже бракує підтримки. Будемо шукати варіанти допомоги», - зазначив Ткаченко.

За його словами, різноманітні креативні простори, site-specific проєкти – лише незначна частина того, що можна побачити тут. «Одна із локацій – розбитий вщент річковий порт, який за два тижні інтенсивної роботи команда Влада Троїцького перетворила на артлокацію і дала друге життя занедбаній будівлі», - додав міністр.

Урядовець також зазначив, однією з тем, яких торкнулися учасники заходу, є створення Центрів культурних послуг – важливої частини Великого Будівництва та однієї із пріоритетних ініціатив для розвитку культури в регіонах.

«В Україні 16 тисяч бібліотек та 16 тисяч клубів, переважна більшість яких знаходиться у поганому стані та має низьку заповнюваність. Провівши дослідження, ми побачили потужну ініціативу саме на місцях щодо перетворення цих застарілих точок на сучасні. Це стало для нас одним із поштовхів для створення Центрів культурних послуг (ЦКП)», - додав глава МКІП.

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Він наголосив, що засновуючи ЦКП, влада просуває процес децентралізації у сфері культури. Такі осередки зможуть забезпечити населення якісними та доступними культурними послугами. Модернізація інфраструктури культурного сектору зробить можливим формування нових робочих місць. Для населення це – комфортні публічні культурні простори

За словами Ткаченка, наступного року влада планує реалізувати 50 ЦКП по всій країні.