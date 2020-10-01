В Україні проходить HeForShe Congress 2020, присвячений гендерній рівності у бізнесі

В Україні 1 жовтня розпочався HeForShe Congress 2020 – головна подія року, яка об’єднує прогресивні бізнеси навколо теми гендерної рівності та недискримінації.

Як повідомили Укрінформу організатори заходу, це вже третій HeForShe Congress, під час якого 15 спікерів візьмуть участь у 5 онлайн-дискусіях.

«Цього року конгрес порушує тему створення рівноцінних можливостей для розвитку в бізнесі. Ми відповімо на питання, які турбують бізнес сьогодні: як лідери драйвлять ціннісні зміни в своїх компаніях? чому бізнес має бути safe space? як створити умови для рівноцінного батьківства? чому бізнес має інвестувати в жіночий потенціал? які KPI рівності у бізнесі?» - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, компанії, що дотримуються гендерної рівності, на 21% прибутковіші та на 35% конкурентоспроможніші. 41% опитаних працівників і працівниць в Україні визнали, що в процесі спілкування з колегами та колежанками вони помічали певні прояви/сигнали, які могли вказувати на те, що людина потерпає від домашнього насильства. Ці дані та факти свідчать про те, що бізнес уже сьогодні має змінювати корпоративну культуру, аби завтра залишатися сильним гравцем на ринку.