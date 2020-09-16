Уряд схвалив ґендерну концепцію комунікації, розроблену МКІП

Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про схвалення Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності», проєкт якого розробило Міністерство культури та інформаційної політики.

Таке рішення було ухвалене на засіданні у середу, 16 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мета документу - покращення розуміння суті та завдань державної ґендерної політики та сприйняття її як невід’ємної складової демократичної та правової держави, подолання гендерних стереотипів в суспільстві, проявів ґендерно зумовленого насильства, сексизму та впровадження рівності чоловіків та жінок як стандарту для українського суспільства», - пояснили у МКІП.

Це, зокрема, здійснюватиметься шляхом: інформування цільових аудиторій та широкого загалу про ключові концепції ґендерної рівності та механізм захисту прав жінок; підвищення рівня розуміння українського та міжнародного законодавства, програм та політик, що сприяють ґендерній рівності; проведення інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів, розроблення роз’яснень та рекомендацій для посадових осіб та інших суб’єктів щодо комунікації зі ЗМІ з питань ґендерної рівності; комунікаційної підтримки ґендерного інтегрування в реформи; активізації висвітлення тематики ґендерної у ЗМІ та соціальних мережах; обговорення тематики на публічних тематичних заходах; висвітлення питань ґендерної рівності на офіційних веб-сайтах органів державної влади тощо.

Читайте також: У МКІП планують цього тижня обговорити питання безпеки журналістів

Реалізація Концепції розрахована на період до 2025 року. Конкретні заходи, їх виконавці та необхідні ресурси будуть розписані у Плані заходів з реалізації Концепції, який МКІП має розробити та подати уряду на затвердження протягом трьох місяців.

Проєкт розпорядження розроблено на виконання пункту 24 Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабміну від 5 вересня 2018 року №634-р, а також Програми діяльності уряду, затвердженої постановою Кабміну від 12 червня 2020 р. №471.