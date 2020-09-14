У МКІП планують цього тижня обговорити питання безпеки журналістів

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на пресконференції з нагоди 100 днів на посаді в понеділок, 14 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У мене чи то завтра, чи післязавтра буде зустріч з колегами з приводу розробки рішень по безпеці журналістів. Ми тільки обговоримо ці питання … », - сказав Ткаченко.

Як повідомлялося, у 2017 році Міністерство інформаційної політики розпочало напрацювання законодавства щодо страхування журналістів як додаткової безпеки працівників ЗМІ.