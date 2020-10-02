МКІП приймає пропозицій на стипендії для молодих майстрів народного мистецтва
Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.
«Відповідні пропозиції вносяться до Міністерства структурними підрозділами у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державною службою України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Національною спілкою майстрів народного мистецтва, іншими творчими спілками, громадськими організаціями у сфері культури, закладами культури і навчальними закладами до 31 жовтня 2020 року», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, пропозиції вносяться з відповідним пакетом документів. Їх перелік – на сайті МКІП.
Претендентів на здобуття стипендій відбирає Комісія з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, до якої входять незалежні фахівці у сфері декоративно-прикладного мистецтва.
Відбір кандидатів проходить за наступними критеріями: володіння художніми техніками народного мистецтва; використання у творчості української орнаментики, традиційних технік та технологій народної образотворчості, художньо-мистецьких прийомів, що спираються на досвід багатьох поколінь майстрів традиційного народного мистецтва; використання у творчості традиційного народного інструментарію, природних матеріалів та вітчизняної сировини; участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо; проходження творчої атестації майстра традиційного народного мистецтва відповідно до законодавства України (ст. 8 Закону України «Про народні художні промисли»); участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації традиційного народного мистецтва.
Інформацію щодо кандидатів необхідно подавати за адресою: 01601, м. Київ, вул. Івана Франка, 19, каб. 315.
Телефон для довідок: 067-969-65-48, відповідальна особа – головний спеціаліст Бєлоусова Ніна Леонідівна.