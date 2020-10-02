МКІП приймає пропозицій на стипендії для молодих майстрів народного мистецтва

Міністерство культури та інформаційної політики подовжує до 31 жовтня 2020 року термін прийому пропозицій щодо кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Відповідні пропозиції вносяться до Міністерства структурними підрозділами у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державною службою України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Національною спілкою майстрів народного мистецтва, іншими творчими спілками, громадськими організаціями у сфері культури, закладами культури і навчальними закладами до 31 жовтня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, пропозиції вносяться з відповідним пакетом документів. Їх перелік – на сайті МКІП.

Претендентів на здобуття стипендій відбирає Комісія з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, до якої входять незалежні фахівці у сфері декоративно-прикладного мистецтва.

Відбір кандидатів проходить за наступними критеріями: володіння художніми техніками народного мистецтва; використання у творчості української орнаментики, традиційних технік та технологій народної образотворчості, художньо-мистецьких прийомів, що спираються на досвід багатьох поколінь майстрів традиційного народного мистецтва; використання у творчості традиційного народного інструментарію, природних матеріалів та вітчизняної сировини; участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо; проходження творчої атестації майстра традиційного народного мистецтва відповідно до законодавства України (ст. 8 Закону України «Про народні художні промисли»); участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації традиційного народного мистецтва.

Інформацію щодо кандидатів необхідно подавати за адресою: 01601, м. Київ, вул. Івана Франка, 19, каб. 315.

Телефон для довідок: 067-969-65-48, відповідальна особа – головний спеціаліст Бєлоусова Ніна Леонідівна.