Україна ввела електронну чергу в усіх посольствах і консульствах

Усі консульства й посольства України відтепер надають послугу електронної черги для громадян.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми запровадили в усіх закордонних дипломатичних установах України, а це посольства і консульства, електронну чергу. Тепер усі 116 консульств і посольств України мають цей зручний інструмент”, - сказав Кулеба.

За словами міністра, тепер громадяни можуть заздалегідь записатися, надіслати документи для попереднього розгляду.

Кулеба переконаний, що е-черга допоможе економити час для громадян, забезпечити безпеку людей в умовах пандемії, оскільки не буде їх скупчення, викорінити корупцію, бо мінімізує людський фактор.

“Завдяки електронній черзі ми зможемо накопичувати великі дані, оцінювати краще потреби громадян, тобто послуги, які користуються найбільшим попитом, навантаження на консулів і відповідно оптимізовувати нашу роботу”, - підкреслив міністр.

Водночас він запевнив, що жодних приватних даних, які громадяни не матимуть намір повідомляти, МЗС не збиратиме.