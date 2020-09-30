Україна ввела електронну чергу в усіх посольствах і консульствах

Україна ввела електронну чергу в усіх посольствах і консульствах

Коронавірус
Укрінформ
Усі консульства й посольства України відтепер надають послугу електронної черги для громадян.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми запровадили в усіх закордонних дипломатичних установах України, а це посольства і консульства, електронну чергу. Тепер усі 116 консульств і посольств України мають цей зручний інструмент”, - сказав Кулеба.

За словами міністра, тепер громадяни можуть заздалегідь записатися, надіслати документи для попереднього розгляду.

Кулеба переконаний, що е-черга допоможе економити час для громадян, забезпечити безпеку людей в умовах пандемії, оскільки не буде їх скупчення, викорінити корупцію, бо мінімізує людський фактор.

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“Завдяки електронній черзі ми зможемо накопичувати великі дані, оцінювати краще потреби громадян, тобто послуги, які користуються найбільшим попитом, навантаження на консулів і відповідно оптимізовувати нашу роботу”, - підкреслив міністр.

Водночас він запевнив, що жодних приватних даних, які громадяни не матимуть намір повідомляти, МЗС не збиратиме.

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