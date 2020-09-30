Зараз для українців відкриті кордони 52 країн — Кулеба

Станом на 30 вересня відкритими для українців є 52 країни, упродовж місяця додалися ще Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на зараз таких країн (відкритих для українців - ред.) 52, з минулого брифінгу 3 вересня додалися ще чотири країни — не найбільш популярні, але комусь може знадобитися туди поїхати. Це - Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана", - зазначив він.

Міністр запевнив, що МЗС постійно працює над тим, щоб українці могли в’їжджати до якомога більшої кількості країн.

Водночас Кулеба нагадав, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні.

Як повідомляв Укрінформ, також свої кордони залишають відкритими для українців, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови та Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.