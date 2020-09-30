"Приємний рекорд": в Україні за добу від COVID-19 одужали понад дві тисячі пацієнтів
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
“Одужали 2 110 пацієнтів, це приємний рекорд, більше ніж 2 тисяч у нас ще не було”, - сказав Степанов.
Загалом, за його словами, з початку пандемії одужали 92 360 пацієнтів, летальних випадків - 4 129.
Водночас міністр наголосив, що збільшується кількість госпіталізацій, переважно госпіталізуються пацієнти з середнім та важким перебігом хвороби. Так, за минулу добу було госпіталізовано 723 людини.
Станом на 30 вересня, за словами Степанова, в лікарнях, які надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, заповнено 50,8% ліжок.
“Сьогодні введено в лікарнях, які безпосередньо лікують коронавірусну хворобу, 29 666 ліжок, решта залишається в резерві, з них по країні заповнено 50,8% тобто понад 15 тисяч з загальної кількості”, - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 вересня в Україні лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.