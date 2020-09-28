Ще дві лікарні в Одесі почнуть приймати хворих на COVID-19

Таке рішення сьогодні ухвалено на нараді в мерії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 28 вересня не вистачає 265 ліжок, а всього плануємо їх розгорнути 715 - передусім за рахунок перепрофілювання міської лікарні №8 та ряду корпусів лікарні №1", - зазначила директор Департаменту охорону здоров'я Олена Якименко.

Вона уточнила, що поки не заповнені усі ліжка медустанов, де можна розмістити інфікованих коронавірусом.

"Діємо на випередження, враховуючи щомісячне зростання кількості хворих на коронавірус, а також наближення сезону грипу та ГРВІ. Вважаємо, що треба своєчасно підготувати лікарняну базу", - додала Якименко.

Варто зазначити, що за минулу добу лабораторно підтверджено 203 випадки інфікувань COVID-19 жителів Одещини, четверо тяжкохворих пацієнтів померли.

Як повідомлялося, влітку у місті були задіяні для лікування хворих на COVID-19 медичні заклади другої хвилі: низку відділень клінічної лікарні №5 і №3 та 50 ліжок для вагітних і породіль у пологовому будинку №2.

В Україні станом на 28 вересня лабораторно підтвердили 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.