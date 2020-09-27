Лікарня повинна безкоштовно робити ІФА-тест при госпіталізації – Степанов

При планових госпіталізаціях до лікарні пацієнтам мають робити безкоштовні ІФА-тести на коронавірус.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у неділю сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Що стосується ІФА-тестування, то при оновленні наших стандартів медичної допомоги ми чітко визначили, що при планових госпіталізаціях необхідно робити ІФА- тест. Лікарня при госпіталізації повинна безкоштовно робити ІФА-тестування", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу захворіло 3130 осіб, з них 195 дітей та 116 медичних працівників. Було госпіталізовано 537 людей та зафіксовано 56 летальних випадків, при цьому одужало 1009 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 198 634 людини з них 13 080 дітей, а також 1 4799 медичних працівників. загалом одужало 8 7882 пацієнти, а летальних випадків 3 959.