Підручник з помилкою для 1 класу не використовують уже п'ять років - Міносвіти

Підручник з української мови для 1 класу, в якому автор припустилася помилки стосовно дати заснування столиці України Києва, не відповідає вимогам і не використовується в навчальному процесі вже 5 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"У соціальних мережах та ЗМІ був розповсюджений скріншот сторінки підручника «Українська мова» (1 клас, авт. Хорошковська О. Н., 2012 року видання), який містив помилку щодо дати заснування столиці України – м. Київ. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що зазначений підручник не відповідає типовим освітнім програмам та вимогам Нової української школи і понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі", - йдеться у повідомленні.

В МОН нагадали, що з 1 вересня 2018 року діє новий Державний стандарт початкової освіти, розроблені типові освітні програми для початкової школи та здійснюється забезпечення підручниками Нової української школи.

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Як повідомлялося, ЗМІ поширили інформацію про те, що в підручнику з української мови для 1 класу автор припустився помилки - датою заснування столиці України Київ було названо 19 століття.