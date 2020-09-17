У МОН нагадали про неприпустимість політичної агітації в школах

Міністерство освіти і науки (МОН) у зв'язку з численними повідомленнями щодо залучення учасників освітнього процесу до акцій окремих політичних партій звернулося з листом до обласних державних адміністрацій, закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

«Одним з принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Прошу взяти до уваги інформацію щодо недопущення неправомірного використання приміщень закладів освіти для ведення політичної агітації», – йдеться у листі за підписом т.в.о. міністра Сергія Шкарлета.

У міністерстві додали, що відповідно до статті 31 Закону України «Про освіту» політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти.

У закладах освіти забороняється зберігання, розміщення, розповсюдження реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- чи відеоматеріалів, інших матеріальних чи нематеріальних об’єктів (крім підручників), які містять:

- найменування чи символіку політичних партій (об’єднань), громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій (об’єднань);

- зображення, прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами (учасниками) чи засновниками політичних партій (об’єднань), громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій (об’єднань);

- зображення, прізвища, імена та по батькові виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Водночас заборона не розповсюджується на офіційне листування, реалізацію освітньої програми закладу освіти та у випадках, передбачених виборчим законодавством.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.