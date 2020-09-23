Уряд підтримав проєкт ратифікації Угоди з Німеччиною щодо €25 мільйонів на житло для ВПО

Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина щодо гранту у сумі 25,5 млн євро на житло для внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії "Слуга народу") у Фейсбуці.

"Уряд ухвалив проєкт закону "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проєкт "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб")" та проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України", - написав він.

Мокан додав, що проєкт акту передбачає подання на ратифікацію Верховною Радою відповідної угоди, вчиненої 3 червня 2020-го року. Це дасть можливість залучити гранти на суму 25,5 мільйона євро для впровадження проєктів щодо покращення житлових умов для внутрішніх переселенців. Грантоотримувачем визначено МінТОТ.