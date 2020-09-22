План пріоритетних дій уряду спрямований на досягнення Цілей сталого розвитку – Немчінов

План пріоритетних дій уряду на 2020 рік, а також програма, за якою працює Кабінет Міністрів, містять завдання, спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов під час дискусії високого рівня щодо посилення ролі Верховної Ради в досягненні Цілей сталого розвитку 22 вересня.

"Наразі уряд працює за програмою діяльності уряду, прийнятою в червні. У цьому місяці ми затвердили план пріоритетних дій на 2020 рік. Однак з інновацій процесу розробки обох документів було саме те, що міністерства мали включати у свої завдання, цілі, спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку. План пріоритетних дій уряду на 2020 рік містить завдання, спрямовані на досягнення всіх цілей", - зауважив урядовець.

Зокрема, планом передбачено затвердження програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій, створення нових об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, розвиток безбар'єрного простору міст та громад з метою забезпечення рівних можливостей доступу до інфраструктури для людей з інвалідністю та інших груп громадян з певними потребами.

"Даний підхід наразі теж використовується при розробці середньострокового плану дій уряду на 2021-23 роки. Експерти секретаріату Кабінету Міністрів України підготували матрицю заходів та завдань, спрямованих на прискорення досягнення цілей. Ми опрацьовуємо з профільними міністерствами такі заходи, які будуть включені до проєкту цього середньострокового плану", - підкреслив Немчінов.

Міністр підкреслив, що план пріоритетних дій уряду містить кроки, спрямовані на розробку та подання Кабміном ряду законопроєктів.

"Власне, тут ми й бачимо великий потенціал для співпраці з Верховною Радою і звичайно що всіх міністерств зі своїми профільними комітетами. Ми переконані, що прийняття цих законопроєктів значною мірою посилить нашу спроможність у досягненні цілей. Тому ми просимо шановних парламентарів підтримати ці законопроєкти. Зокрема, серед інших, які важливі, це законопроєкти про водовідведення стічних вод населених пунктів, проєкт закону про публічні консультації, проєкт закону про особливості правової охорони географічних значень, традиційних гарантованих особливостей, захист прав застосування схем якості лісогосподарської продукції, харчових продуктів тощо", - сказав Немчінов.

За словами Немчінова, наразі в планах уряду - запровадження змін в Регламент роботи Кабінету Міністрів з метою приведення у відповідність із кращими європейськими і світовими практиками.

"Однією з очікуваних змін є те, що у процесі формування державної політики міністерства будуть враховувати необхідність досягнення цілей сталого розвитку", - зауважив міністр.

Немчінов повідомив, що уряд прозвітує про досягнення Цілей сталого розвитку в лютому 2021 року в рамках оприлюднення звіту про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів.

Як відомо, Цілі сталого розвитку, які є підсумковим документом саміту ООН зі сталого розвитку 2015 року, є загальним закликом до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всі людей у світі.

Затверджені на саміті 17 Цілей є розвитком успіху Цілей розвитку тисячоліття; крім того, серед інших пріоритетів, вони також охоплюють нові сфери, такі як кліматичні зміни, економічна нерівність, інновації, стале споживання, мир і справедливість. Цілі є взаємопов'язаними — ключем до успіху в одній із них є вирішення питань, загалом пов'язаних із іншими.