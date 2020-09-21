Закладених у бюджет-2021 грошей на створення директоратів вистачить лише на зарплати – Немчінов

У проєкт Державного бюджету на 2021 рік закладено 467 млн грн на створення у межах реформи державної служби директоратів та оплату праці тих, хто працюватиме там, але цього вистачить тільки на зарплати.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Фейсбуці після проведення XІX засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління, повідомляє Укрінформ.

"Окремо зупинились на питанні фінансування реформи державного управління у 2021 році. В прийнятому проєкті Державного бюджету передбачено тільки 467 млн грн на створення директоратів та оплату праці. За попередніми розрахунками виділених коштів вистачить лише на оплату праці наявних на сьогодні працівників директоратів. Нашим пріоритетом, після відновлення конкурсних процедур, є відібрати 70 генеральних директорів у міністерствах. На сьогодні у нас в міністерствах вже призначено 53 директори", - зазначив Немчінов.

За його словами, учасники засідання обговорили зміни до законодавства в сфері державної служби, класифікацію посад державної служби та реформу оплати праці на державній службі, оновлення процедури конкурсного відбору на посади державної служби в умовах карантину. Окрім цього, було презентовано результати діяльності директоратів.

На засіданні підбили підсумки щодо змін до законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади". Так, було надіслано до профільного комітету основні новели щодо змін до цих законів, а також проведено додаткові обговорення проєкту.

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Немчінов зазначив, що нині продовжується робота щодо підготовки змін до Регламенту Кабінету Міністрів. Дуже важливо, за його словами, щоб ці зміни отримали позитивну оцінку європейських партнерів, зокрема з програми SIGMA.

Також, додав міністр, триває робота над оновленням Стратегії реформування державного управління. Проєкт змін готується у вузькому колі, але найближчим часом документ буде представлено широкому загалу. Передбачається, що Стратегія буде продовжена до 2025 року.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році у рамках втілення у життя реформи державного управління у низці міністерств, агентствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів було сформовано директорати, в яких розпочали працювати більш як 500 фахівців з питань реформ.