Рада завернула на доопрацювання законопроєкт про державну і місцеву владу

Верховна Рада передала на доопрацювання в комітет проєкт закону щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 232 народні депутати.

Для ухвалення законопроєкту №3651 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів" в першому читанні забракло голосів - "за" документ проголосували 212 нардепів за мінімально необхідних 226-ти.

"Утворення та ліквідація Верховною Радою України районів обумовлює необхідність законодавчого регулювання питань формування та функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі", - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначається, на даний час відсутні правові механізми, які врегульовують питання правонаступництва майна, майнових прав, зобов’язань тощо місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як юридичних осіб публічного права та суб’єктів владних повноважень, у разі утворення та ліквідації районів.

Окрім того, в умовах зміни адміністративно-територіального устрою необхідно забезпечити безперервність реалізації завдань та повноважень держави, місцевого самоврядування.