Немчінов не виключає, що поділ на райони через рік після виборів зазнає змін

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов не виключає, що система нового районування в Україні, яку затвердила Верховна Рада, вже через рік після місцевих виборів потребуватиме зміни.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

«Головне, що всі розуміють, що це ще не доконаний процес, вже приблизно через рік після перших виборів можливі зміни. Окрім того, з'явиться можливість для того, щоб Кабінет Міністрів України змінював центри там, де буде виявлена якась недоречність, чи навпаки – потреба створення нового адмінцентру», - сказав Немчінов.

За його словами, не можна суто математично промоделювати те, як люди сприймуть ті чи інші зміни. «Тому, я вважаю, ми можемо і маємо повертатися до таких процесів, якщо буде на це суспільний запит, а я думаю, що він таки буде», - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів влітку погодив проєкти постанов Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими пропонувалося ліквідувати 490 районів, які існують, та створити 129 нових, із них 17 — на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей. Парламент документи підтримав.

Як наголошували урядовці, нове районування дуже важливе для завершення реформи децентралізації.