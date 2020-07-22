Кабмін доручив готуватися до зміни адміністративно-територіального устрою – Немчінов

Кабінет міністрів доручив центральним органам виконавчої влади підготуватися до зміни адміністративно-територіального устрою.

Про це сказав міністр Кабміну Олег Немчінов під час брифінгу за результатами засідання уряду 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За поданням Мінрегіону ми зробили протокольне доручення центральним органам виконавчої влади щодо підготовки до зміни адміністративно-територіального устрою", - сказав Немчінов.

Він додав, що таке доручення пов’язане зі зменшенням кількості районів та зі зміною функціоналу територіальних підрозділів центральних органів влади.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136-ти нових районів.