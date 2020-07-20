Система нового районування потребуватиме вдосконалення - Немчінов

Система нового районування в Україні, яку ухвалила Верховна Рада, потребуватиме вдосконалення.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у відеозаписі, який поширив у Facebook.

"Відтепер в Україні буде 1470 громад та 136 районів. Звичайно, немає досконалих систем, і ця система потребуватиме певного узагальнення і удосконалення, але це шлях до відкриття нової сторінки української історії з новим адміністративно-територіальним устроєм", - сказав Немчінов, коментуючи ухвалення парламентом постанови про нове районування України.

Він додав, що нове районування є також новим викликом для державної служби та територіальних органів влади, але з ним впораються.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 липня підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них нових.

Кабмін на засіданні 12 червня погодив проєкти постанов Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими пропонувалося ліквідувати існуючі 490 районів та створити 129 нових районів, із них 17 — на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей.

Однак остаточна редакція проєкту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", додатково узгоджена профільним комітетом, передбачає утворення 136-ти нових районів.