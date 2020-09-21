Міжнародну нагороду Нансена в європейському регіоні вручили українці

Урядовій уповноваженій з прав осіб з інвалідністю Тетяні Баранцовій вручили міжнародну нагороду ім. Нансена в європейському регіоні.

Онлайн-церемонію вручення транслювали на Ютьюб-каналі Укрінформу, повідомляє кореспондент агентства.

Сама Баранцова зазначила, що за цією премією - «багато доль людей, які потребують підтримки».

«Зараз дуже тяжкий час, ми стикаємося з ситуацією, пов’язаною з пандемією, та іншими викликами, катастрофами різними, безробіттям. Наше суспільство живе у важкий час, але ситуація, пов’язана з переселенцями та біженцями, вона, здається, іноді виходить на інший план у суспільстві», - сказала Баранцова.

Вона зауважила, що серед переселенців є вразливі категорії, які потребують ще більшої підтримки, - це люди з інвалідністю, мами з дітьми, громадяни похилого віку.

«Я знаю, що Нансен був дуже позитивний чоловік і оптиміст. Тому я вважаю, що все ж таки це дуже позитивна премія, яка повинна нести нам надію та радість. Ми повинні, як і та людина, яка її заснувала, розуміти, що в кожній ситуації треба орієнтуватися на людину, ми повинні думати про людину, цінувати життя людини і розмірковувати про те, що ми можемо зробити, щоб її права ми могли підтримати», - наголосила Баранцова.

З нагородою українку привітали іноземні дипломати. Зокрема, посол Норвегії в Україні Ерік Сведал зауважив, що ця нагорода є однією з найпрестижніших у гуманітарній сфері і стосується безпосередньо захисту прав біженців.

За словами посла Швейцарії в Україні Клода Вільда, у світі майже 50 млн внутрішньо переміщених осіб, з яких 45 мільйонів набули такого статусу через дії людей, а решта - внаслідок природних катастроф.

«Усі ці мільйони - це не просто цифри, за цими цифрами наповнені стражданнями життя людей, які стали жертвами конфліктів, які вони самі не спричинили. Ця дійсність вимагає від міжнародної спільноти і далі допомагати країнам у вирішенні проблем, пов’язаних з цими людьми», - сказав Вільд.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав у Телеграмі із присудженням премії імені Нансена в європейському регіоні.

«В Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців високо оцінили внесок Тетяни Вікторівни в допомогу людям на Сході України та присудили їй премію імені Нансена в європейському регіоні. Завдяки зусиллям Тетяни Баранцової тисячі людей були врятовані із зони бойових дій та змогли відновити повноцінне життя на підконтрольній Україні», - зазначив Шмигаль.

Він подякував урядовій уповноваженій за активну громадянську позицію, за небайдужість та сміливість

Привітав з нагородою Баранцову й голова Національної асамблеї інвалідів України Валерій Сушкевич. За його словами, діяльність Баранцової та її команди - «це величезна і значуща робота».

Міжнародна нагорода ім. Нансена щорічно присуджується Верховним комісаром ООН у справах біженців (УВКБ ООН) особі, групі чи організації на визнання видатного служіння людям, зокрема тим, що були змушені полишити свої домівки через війни та переслідування - біженцям, вимушеним переселенцям та особам без громадянства.

Комітет нагороди ім. Нансена кожного року обирає регіональних переможців з регіонів Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу.

Тетяна Баранцова призначена урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю 18 травня 2020 року.