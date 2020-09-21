Телепремія "Еммі" оголосила переможців - нагороди вручали в "коронавірусних" смокінгах

У Лос-Анджелесі 20 вересня відбулася 72-а церемонія вручення телевізійної премії "Еммі".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Нагороду за "Кращий драматичний серіал" отримав серіал "Спадкоємці" (Succession).

Кращим актором у драматичному серіалі став Джеремі Стронг за роль у «Спадкоємцях», а кращу жіночу роль у драматичному серіалі отримала Зендая за роль в "Ейфорії" (Euphoria). Вона стала самою молодою ​​актрисою, яка отримала цю нагороду за всю історію премії.

У категорії "Комедійний серіал" переміг серіал "Шіттс Крик" (Schitt's Creek), який отримав загалом 9 статуеток. Зокрема акторів Кетрін О'Хару і Юджина Леві було названо кращою актрисою і кращим актором у комедійному серіалі за ролі в "Шіттс Крик ».

У категорії "Кращий міні-серіал" перемогли "Хранителі" (Watchmen), актриса з яких - Реджина Кінг отримала нагороду як найкраща актриса міні-серіалу.