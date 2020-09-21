Телепремія "Еммі" оголосила переможців - нагороди вручали в "коронавірусних" смокінгах
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.
Нагороду за "Кращий драматичний серіал" отримав серіал "Спадкоємці" (Succession).
Кращим актором у драматичному серіалі став Джеремі Стронг за роль у «Спадкоємцях», а кращу жіночу роль у драматичному серіалі отримала Зендая за роль в "Ейфорії" (Euphoria). Вона стала самою молодою актрисою, яка отримала цю нагороду за всю історію премії.
У категорії "Комедійний серіал" переміг серіал "Шіттс Крик" (Schitt's Creek), який отримав загалом 9 статуеток. Зокрема акторів Кетрін О'Хару і Юджина Леві було названо кращою актрисою і кращим актором у комедійному серіалі за ролі в "Шіттс Крик ».
У категорії "Кращий міні-серіал" перемогли "Хранителі" (Watchmen), актриса з яких - Реджина Кінг отримала нагороду як найкраща актриса міні-серіалу.
У категорії "Краще реаліті-шоу" перемогла програма з дрег-дівами "Королівські гонки Ру Пола" (RuPaul's Drag Race).
Цього року через пандемію коронавірусу церемонія нагородження пройшла в онлайн-форматі, її ведучим був гуморист і телеведучий Джиммі Кіммел. Він разом з обмеженою кількістю гостей перебували у спортивному комплексі «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесі, а номінанти в основному отримували нагороди у себе вдома: до їх дверей нагороди доставляли спеціально запрошені "вручателіі" у химзащитних смокінгах.