Телепремія "Еммі" оголосила переможців у технічних номінаціях

Зокрема, серіал "Мандалорець" стрімінгового сервісу Disney+ здобув п'ять нагород у технічних номінаціях, зокрема за візуальні ефекти; операторську роботу для серіалу з однокамерною зйомкою; монтаж звуку; мікшування звуку; дизайн декорацій.

Загалом шоу номіноване у 19 категоріях, зокрема і за «найкращий драматичний серіал».

Водночас серіал «Вартові», який отримав 26 номінацій на «Еммі», уже здобув нагороди за зведення звуку, монтаж, костюми в фентезі/фантастиці і операторську роботу, інформує Deadline.

Зокрема, премію за монтаж "Вартових" отримає нідерландець Хенк Ван Еген, передає кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

НЦе не перша нагорода Ван Егена - він уже отримував "Еммі" у 2010 році за серіал "Загублені".

Як повідомляв Укрінформ, церемонія вручення премії «Еммі» через коронавірус 20 вересня відбудеться у віртуальному форматі.

«Еммі» - головна премія США у сфері телебачення, що вручається щорічно Американською телевізійною академією. Перша церемонія вручення відбулася у 1949 році.