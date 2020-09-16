Зеленський з дружиною взяли участь у запуску аудіогіда українською у віденському музеї

На урочистій події також була присутня перша леді Австрії Доріс Шмідауер, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Віденський Музей історії мистецтв – один із найбільших світових храмів мистецтв. Щороку його відвідують мільйони туристів, серед яких – тисячі українських туристів. Я дуже радий, що вперше українська мова звучатиме в цьому музеї. І впевнений, що це збільшить цікавість українців до світового мистецтва. Хоча багато українців знають і англійську», – наголосив Президент.

Зазначається, що аудіогід українською для віденського Музею історії мистецтв було створено в межах ініціативи Олени Зеленської з поширення української мови у світі, зокрема – в найбільш знакових культурних та історичних місцях.

«Для мене сьогодні свято, тому що це – ще одна перлина культурної спадщини у нашому намисті українських аудіогідів. Я завжди тішуся, коли бачу, що відвідувачі музеїв світу можуть прослухати екскурсію рідною українською мовою. І сьогодні такий величний музей – віденський Музей історії мистецтв – також відкрив двері для українських відвідувачів. Дехто може сказати, що під час пандемії українці не мають змоги подорожувати, і навіщо було робити це зараз. Я відповім: такі часи треба використовувати для підготовки «домашніх завдань», – сказала Олена Зеленська.

За її словами, разом з керівництвом музею та українським посольством використали період карантину для того, щоб підготувати цей аудіогід, і щоб коли пандемія нарешті закінчиться, українці змогли відкрити для себе віденський Музей історії мистецтв рідною мовою.

«Ще хочу сказати, що ми робимо це не тільки для українських туристів. Ми не забуваємо й про тих українців, які постійно або тимчасово живуть в інших країнах. Тому ми мріємо, щоб такі аудіогіди були не тільки у Відні, а ще в Італії, Іспанії, Америці, в Канаді – всюди, де живуть українці, які хочуть долучатися до світового мистецтва саме українською мовою. Дуже дякую директорату Музею, дякую нашому посольству в Австрії – ви зробили велику роботу! Дякую пані Доріс Шмідауер – першій леді – за її підтримку й за те, що сьогодні, у цей важливий для нас день, вона з нами. Дякую, Володимире, що підтримуєш мене у цьому прагненні. Дякую перекладачам, акторам запису – всім, хто долучився до цього проєкту», – додала дружина Президента.

В ОП повідомили, що українська мова стала десятою, ювілейною, в системі аудіогідів музею. Переклад аудіоекскурсії українською здійснив львівський перекладач Юрій Дуркот, озвучування – актори Національного театру імені Марії Заньковецької.

Це – четвертий аудіогід українською, створений у межах ініціативи Олени Зеленської, два з яких впроваджено саме в австрійських музеях. Окрім віденського Музею історії мистецтв, україномовні аудіогіди вже є у галереї Альбертіна (теж у Відні), у Національному музеї килима в місті Баку та в Латвійському національному художньому музеї у Ризі.

«Я підтримую цю ініціативу моєї дружини. Вона зі своєю командою займається впровадженням цього проєкту в усіх великих музеях світу. Ми віримо в те, що завдяки цій роботі у найвідоміших музеях будуть відкриті україномовні аудіогіди. Ми зможемо насолоджуватися мистецтвом – ось як тут, в Австрії – українською мовою. Також я хочу подякувати всім, хто доклав зусиль, щоб наша українська мова мандрувала світом», – підкреслив глава держави.

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Музей історії мистецтв, відкритий 17 жовтня 1889 року, – найбільший серед художніх музеїв Австрії. Належить до числа найбільших музеїв світу, у його зібраннях зберігаються прославлені шедеври західноєвропейського мистецтва. До складу Музею входять: колекція Єгипту та Близького Сходу, колекція грецьких та римських старожитностей, картинна галерея, кунсткамера, нумізматичний кабінет і наукова бібліотека.

У Музеї зібрана унікальна колекція полотен старих майстрів Нідерландів, яка має світове значення. У ній представлені твори усіх значних митців Нідерландів XV-XVI століть: Яна ван Ейка, Рогіра ван дер Вейдена, Гертгена тот Сінт Янса, Босха, Мабюза та інших. Також віденський Музей історії мистецтв володіє найбільшою у світі колекцією творів Пітера Брейгеля Старшого.

У 2019 році Музей історії мистецтв у Відні відвідали понад 1,75 млн осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський з дружиною 15-16 вересня перебуває з офіційним візитом в Австрії.

Фото: ОП