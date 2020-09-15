Олена Зеленська у Відні відвідала художню галерею Альбертіна
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що під час візиту до Альбертіни дружина Президента зустрілася з керівництвом галереї та особисто подякувала за допомогу у втіленні проєкту.
«Я дуже рада нарешті відвідати галерею Альбертіна й особисто подякувати її керівництву, а також усім, хто брав участь у створенні україномовного аудіогіда.
Альбертіна назавжди залишиться для мене особливою: саме вона першою відгукнулася на
мою пропозицію щодо створення аудіогіда українською та впровадила його», – сказала Зеленська.
Керівництво музею провело першу леді залами галереї. Під час екскурсії вона мала змогу протестувати аудіогід та почути розповідь про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій Альбертіни українською мовою.
Аудіогід для віденської Альбертіни був першим аудіогідом українською, створеним у межах проєкту Олени Зеленської з поширення української мови у світі та впровадження україномовних аудіогідів у найбільш знакових місцях.
Окрім віденської Альбертіни, аудіогіди українською вже з’явилися в Національному музеї килима (м. Баку, Азербайджанська Республіка) та в Латвійському національному художньому музеї (м. Рига, Латвія). У найближчих планах – впровадження україномовних аудіогідів у Музеї історії мистецтв (м. Відень, Австрія) та Морському музеї Чорногорії (м. Котор, Чорногорія).
Фото: ОП