Резніков закликав українські ЗМІ не поширювати російські міфи щодо роботи ТКГ

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков закликав українські ЗМІ не поширювати російські міфи, зокрема, про роботу в рамках Тристоронньої контактної групи та про можливий намір провести вибори в ОРДЛО.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Ми сьогодні є заручниками нашої порядності ведення переговорів. Українська сторона завжди дотримувалася домовленостей, що будь-які події, які відбулися в рамках Тристоронньої контактної групи, вони коментуються сторонами тільки після того, як публічні заяви будуть проголошені на сайті ОБСЄ. Українська сторона завжди дотримувалася цього підходу. Але, на жаль, російська сторона припинила дотримуватися цієї умови, і вони коментують, що їм заманеться. На жаль, наші засоби масової інформації підхоплюють саме ту інформацію, яку видають наші опоненти в цих переговорах, і вона стає підставою для обговорень і тим "зрада"", - зазначив Резніков.

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При цьому, він підкреслив, що гібридна війна, яку почала Російська Федерація з окупації Криму та продовжує донині, вона передбачає в тому числі інформаційну війну.

"Всі ці повідомлення, які йдуть від іншої сторони, вони не є правдивими, вони є трактування тієї сторони, розраховані на їх аудиторію. І тому, кожен раз, коли ми повинні виправдовуватися, ми з вами починаємо жити в їх міфах", - заявив віцепрем'єр.

Зокрема, він назвав міфом заяви про нібито інспекцію російською стороною позицій українських Збройних сил.

"Я хочу відзначити що слово" інспекція "відсутній в угодах, які були досягнуті в липні (домовленості в рамках ТКГ щодо досягнення режиму тиші, - ред.). Це слово, яке поширили засоби масової інформації. Причому, воно почало рух саме з російських засобів масової інформації, а також — з пабліків, які знаходяться на неконтрольованій Україною території, на тих територіях, де сьогодні окупаційні режими", - підкреслив Резніков.

За його словами, мова йде про інспекцію невеликої ділянки в "сірій" зоні, де немає позицій українських Збройних сил, і яка пролягає в сторону ворожих позицій.

"Тому, ні про яку інспекцію бойовиками українських бойових позицій мова навіть не йшла. І прошу цей міф не поширювати", - підкреслив він.

Другим міфом, за його словами, є ситуація з можливим переглядом постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів.

"Є ще один міф що російська федерація вимагає від нас перегляду певного нормативного акту, прийнятого Верховною Радою. Другий міф пов'язані з цим же - про те що Російська Федерація хоче змінити постанову Верховної Ради про проведення місцевих виборів, з тим, щоб провести вибори в ОРДЛО 25 жовтня. Це міф і нісенітниця. Такої вимоги немає. Вони якраз не готові проводити вибори 25 жовтня. Тому, що для цього необхідно виконати ряд вимог, які прописані в мінських угодах. У першу чергу вивести іноземні війська Російської федерації, а також роззброїти незаконні формування, провести повну демілітаризацію і забезпечити повноцінну виборчу кампанію і, звичайно, провести вибори за законами України. Більш того, в тих же Мінських угодах йдеться про те, що вибори повинні бути проведені за спеціальним законом ", - заявив віцепрем'єр.

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Він підкреслив, що ухвалюючи зміни до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів, депутати внесли тільки одну зміну, в порівнянні з аналогічними нормативними актами, зокрема 2015 року.

"Вони додали один нюанс. Вони написали, що спочатку повинен бути взятий контроль над кордоном, і тільки потім повинні бути проведені вибори", - підкреслив Резніков.