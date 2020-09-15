Українська делегація в Тристоронній контактній групі введе посаду прессекретаря

Після негативної суспільної реакції, що виникла після інтерв'ю Вітольда Фокіна одному з онлайн-видань, в українській делегації в Тристоронній контактній групі буде запроваджена посада спікера.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова".

"У нас дійсно сталося багатоголосся. Тому зараз йде відбір, буде введена посада прессекретаря, спікера української делегації тристоронньої контактної групи, завданням якого буде фокусувати всі сигнали від імені української делегації. Це висновок, який ми зробили, і ситуація, яку ми будемо зараз виправляти", - підкреслив Резніков.

При цьому, коментуючи суть заяв члена української делегації Вітольда Фокіна, віцепрем'єр зазначив, що мав з ним особисту бесіду, і ознайомився з чернеткою інтерв'ю, яке, на його погляд, було спотворено виданням.

"Що стосується заяв пана Фокіна, ми мали з ним спілкування після його інтерв'ю. В тому числі щодо питання, яке викликало обурення в суспільстві — з приводу амністії, що під амністію повинні потрапити всі. Я сам був прихильником ухвалення ряду законів про перехідне правосуддя, яке повинно передбачати в тому числі Закон про амністію. Про це сказано не лише в Мінських угодах. Про це говорив у своїй доповіді, наприклад, генеральний секретар ООН Кофі Ананд. Але при цьому, має бути чітко визначено, хто не потрапляє під амністію, ні за яких умов. Простою мовою — у кого руки в крові. Так ось, пан Фокін показав нам чернетку свого інтерв'ю, де у нього була фраза, що потрібно приймати амністію, крім тих, у кого руки в крові. А це шановне в лапках видання викреслило його повну відповідь, і написало так, як їм захотілося", - підкреслив віцепрем'єр.

Він також висловив упевненість, що всі члени української делегації займають тверду проукраїнську позицію. Хоча не всі з них мають достатній досвід публічних виступів.

"Ми зробили висновки. Я вам точно скажу, що всі члени української делегації займають проукраїнську позицію. Але ми працюємо, в тому числі з термінологією. Тому, що деякі вживають вираз анексія Криму. Немає анексії Криму, є тимчасова окупація Криму та Севастополя. Деякі кажуть — переселенці. Немає переселенців, є внутрішньо переміщені особи. Хтось каже - обмін полоненими. Немає обміну полоненими, це взаємне звільнення осіб. Таких прикладів я можу навести багато. Тому, ми працюємо з членами нашої делегації, ми їх навчимо", - зазначив Рєзніков.

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Також, за його словами, Україна зробила висновки з ситуації, коли змушена озвучувати свої доводи та аргументи вже після того, як їх озвучить російська сторона.

"Я думаю, що другий висновок, який ми повинні зробити, це перестати очікувати позиції Росії, а виходити, і відразу, з першої хвилини робити наше повідомлення", - підкреслив віцепрем'єр.

Як повідомлялося раніше, 30 липня своїм Указом Президент вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі другого Президента України Леоніда Кучму і ввів першого Президента Леоніда Кравчука, а 18 серпня Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.

Фото: громадське