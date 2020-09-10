Депутати Львівської облради вимагають виключити Кравчука і Фокіна з ТСК

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Львівської облради Олександр Ганущин, передає Укрінформ.

«Сьогодні під час президії Львівської обласної ради депутати підписали звернення до Верховного головнокомандувача України, Президента Володимира Зеленського щодо вжиття невідкладних заходів із недопущення «спільних інспекцій» з представниками агресора на лінії розмежування. А також щодо негайної заміни учасників Тристоронньої контактної групи, котрі своїми діями завдають шкоди державним інтересам України та підривають її обороноздатність», - написав Ганущин.

За його словами, відповідного листа з підписами депутатів обласної ради буде скеровано на адресу глави держави з метою «належного реагування на відверту зраду українських національних інтересів та продовження здійснення антиукраїнської політики».

Ганущин також опублікував текст підписаного звернення. У ньому депутати Львівської облради повідомляють, що глибоко стурбовані подіями, що розгортаються в межах Тристоронньої контактної групи «за участі та патронату керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака щодо питань можливих «спільних інспекцій» з представниками агресора на лінії розмежування. Вбачаємо в такій позиції наявність усіх ознак державної зради».

Саме тому депутати висунули президентові вищезгадані вимоги і нагадали, що вони ще 11 лютого 2020 року під час пленарного засідання «заявили своє критичне ставлення до висловлювань службових осіб Офісу Президента України, зокрема Андрія Єрмака, стосовно проведення місцевих виборів у 2020 році на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

У разі ігнорування цих вимог, Львівська обласна рада залишила за собою право звернутися до Верховної Ради України стосовно ініціювання процедури імпічменту президента України.

Водночас, сьогодні, як повідомляє Укрінформ, в Офісі президента заявили, що однарозове спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми Донецької області, про яке було домовлено 9 вересня, не відбудеться через постійну зміну запитів російською стороною.

Україна отримала від ОРДЛО низку суперечливих вимог, які спотворюють характер домовленостей.

"Як ми й передбачали, представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО не очікували конструктивної позиції України. Віра у власну пропаганду та відірваність від реальності заважає їм адекватно оцінювати події, що відбуваються. Станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об’єктивного посередника. Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно "одноразового інспектування" виключно однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони", - ідеться в заяві ОП.

Як повідомлялося раніше, 30 липня своїм Указом Президент вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі другого Президента України Леоніда Кучму і ввів першого Президента Леоніда Кравчука, а 18 серпня Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.