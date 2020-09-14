Зеленський утворив делегацію на переговори з МБРР
Відповідне розпорядження №464/2020-рп опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
"Утворити делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3B)" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку", - зазначається в документі.
Главою делегації призначено першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислава Замлинського. Крім нього до складу делегації увійшли ще 14 посадовців.
Президент також уповноважив віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на підписання угоди про позику "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (проєкт 3В)" з МБРР.