Зеленський утворив делегацію на переговори з МБРР

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для переговорів з МБРР щодо укладення угоди про позику "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження" та уповноважив віцепрем’єр-міністра Олексія Резнікова підписати документ.

Відповідне розпорядження №464/2020-рп опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Утворити делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3B)" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку", - зазначається в документі.

Главою делегації призначено першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислава Замлинського. Крім нього до складу делегації увійшли ще 14 посадовців.

Президент також уповноважив віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на підписання угоди про позику "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (проєкт 3В)" з МБРР.