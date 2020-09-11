НАБУ і САП мають показати ефективність у справі про шахрайство працівниці ОП - Банкова

Офіс Президента наголошує, що НАБУ, САП та ВАКС мають продемонструвати свою ефективність, зокрема, у справі співробітниці ОП Світлани Кондзелі, яку підозрюють у шахрайстві.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ОП у Телеграмі.

"Президент України Володимир Зеленський зробив усе, щоб антикорупційна система в нашій країні нарешті запрацювала. Тепер НАБУ, САП та ВАКСУ мають продемонструвати свою ефективність, зокрема у справі згаданого працівника Офісу Президента", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Офіс Президента України не толерує корупцію та хабарництво в будь-яких проявах.

"Винятків у цьому немає і для працівників Офісу. Навпаки – до держслужбовців, які забезпечують діяльність глави держави, діють найсуворіші вимоги прозорості та добросовісності. Тому що Президент – це гарант дотримання Конституції, законів, прав і свобод у державі", - підкреслили в ОП.

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Наголошується, що нетерпимість до недоброчесності було вкотре продемонстровано під час гучного затримання восени 2019-го директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі за підозрою в шахрайстві.

"Ми переконані, що жоден факт хабарництва та шахрайства не має залишитися без уваги антикорупційних і правоохоронних органів", - наголосили в ОП, нагадавши, що Кондзеля не призначалася на цю посаду чинною владою.

"Пам'ятаючи, що розслідування фактів корупції у вищих органах державної влади завжди викликає суспільний резонанс та інтерес міжнародних партнерів України, хочемо окремо нагадати, що Світлана Кондзеля не призначалася в Офіс чинною владою. Однак її приклад має стати відповіддю для тих, хто ще сумнівається, чи варто в нашій країні дотримуватися закону", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, торік восени співробітники НАБУ затримали директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайстві.