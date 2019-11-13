НАБУ оголосило підозри чиновниці ОП та ексзаступниці міністра

НАБУ оголосило підозри чиновниці ОП та ексзаступниці міністра

Укрінформ
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру керівниці одного з головних департаментів Офісу Президента України, ексзаступниці міністра культури та їх співвиконавцю, який впіймали на отриманні хабаря за призначення на керівну посаду у НАК “Нафтогаз України”.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру керівниці одного з Головних департаментів Офісу Президента України, ексзаступниці міністра культури України та їх співвиконавцю”, - йдеться у повідомленні.

Вказаним особам інкримінується закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Читайте також: Главу департаменту ОП затримали на вимаганні $300 тисяч хабаря

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Як повідомлялося, 12 листопада детективи НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента та її спільницю -ексзаступницю міністра культури України (2011 р.) за вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Затримання відбулося після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол.

Як стало згодом відомо, йдеться про директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю та ексзаступницю міністра культури Вікторію Лісничу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-