НАБУ оголосило підозри чиновниці ОП та ексзаступниці міністра

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру керівниці одного з головних департаментів Офісу Президента України, ексзаступниці міністра культури та їх співвиконавцю, який впіймали на отриманні хабаря за призначення на керівну посаду у НАК “Нафтогаз України”.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру керівниці одного з Головних департаментів Офісу Президента України, ексзаступниці міністра культури України та їх співвиконавцю”, - йдеться у повідомленні.

Вказаним особам інкримінується закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Як повідомлялося, 12 листопада детективи НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента та її спільницю -ексзаступницю міністра культури України (2011 р.) за вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Затримання відбулося після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол.

Як стало згодом відомо, йдеться про директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю та ексзаступницю міністра культури Вікторію Лісничу.