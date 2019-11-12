Главу департаменту ОП затримали на вимаганні $300 тисяч хабаря

Керівника одного з головних департаментів Офісу Президента України затримали за вимагання 300 тисяч доларів США за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"12 листопада 2019 року детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрито та затримано учасників злочинної групи, серед яких – працівниця Офісу Президента України, за підозрою в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час негласних слідчих розшукових дій детективи НАБУ задокументували факт вимагання з фізичної особи 300 тисяч доларів США хабаря за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України».

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"Керівницю одного з Головних департаментів Офісу Президента України, її спільницю – ексзаступницю міністра культури України (2011 р.) та інших учасників угруповання затримано одразу після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США", - додали у САП.

Тривають невідкладні слідчі дії, до яких залучені працівники СБУ. Вирішується питання повідомлення про підозру всім учасникам групи.

У САП нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомляв Укрінформ, співробітники НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента України.

ЗМІ зазначали, що НАБУ затримало директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою у шахрайстві. Зокрема, вона просила 150 тисяч доларів за призначення на посаду заступником голови правління НАК "Нафтогаз України".