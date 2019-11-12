НАБУ затримало керівника департаменту Офісу Президента

Співробітники НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента України.

Про це повідомляє ОП у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні співробітники НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця особа працювала у різних відділах Адміністрації Президента з 2005 року.

"Для глави держави немає "своїх" і "чужих". Корупція має бути викоренена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку", - додали в Офісі Президента.

За даними ЗМІ, НАБУ затримало директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою у шахрайстві. Як зазначається у ЗМІ, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки в ОП. Зокрема, вона просила 150 тисяч доларів за призначення на посаду заступником голови правління НАК "Нафтогаз України".