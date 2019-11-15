Главу департаменту ОП суд відправив під домашній арешт
Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
«Вищий антикорупційний суд застосував до керівниці одного з головних департаментів Офісу Президента України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», - йдеться в повідомленні.
На підозрювану покладено ряд процесуальних обов'язків, у тому числі носіння електронного браслета.
Зазначається, що прокурор САП наполягав на застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави.
Як повідомлялося, 12 листопада детективи НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента та її спільницю - ексзаступницю міністра культури (2011 р.) за вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Затримання відбулося після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол.
Як згодом стало відомо, було затримано директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю та ексзаступницю міністра культури Вікторію Лісничу.