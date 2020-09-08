Родненков та Кравцов проведуть кілька зустрічей у Києві

Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов мають намір обговорити свої подальші кроки із командою, яка перебуває у Мінську, провести зустрічі в Києві зі своїми партнерами, після чого плануватимуть подальші кроки.

Про це прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Родненков сказали на пресконференції в Укрінформі.

"Ми з мінською командою вже встигли скоординуватися та будемо обговорювати наші плани. Зараз зустрічатимемося із нашими партнерами у Києві, після цього далі визначатимемося щодо планів", - сказав Родненков.

За його словами, поки що не було часу на те, щоб продумати детальний план дій, поки перебувають в Україні.

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Виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов наголосив: допоки опозиціонери сидять у в'язницях, поки людей незаконно переслідують за кримінальними статтями, плани можуть бути лише одні – боротися за них, використовуючи усі можливості.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, зокрема й на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, про вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції. Йшлося про Антона Родненкова, Івана Кравцова та Марію Колесникову.

Як зазначив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Кравцов і Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно - їх видворили звідти силоміць.

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Згодом також стало відомо, що член президії опозиційної Координаційної ради Колесникова під час спроби вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іноземної держави. Після цього прикордонники затримали її.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Укрінформу про те, що Родненков та Кравцов прослідували на територію нашої країни після всіх необхідних процедур на кордоні. Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко запевнив у тому, що ДПСУ не затримувала на території нашої держави білоруських опозиціонерів Кравцова та Родненкова, вони можуть вільно пересуватися країною.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко під час інтерв'ю російським журналістам заявив, що Колесникова "хотіла втекти до сестри в Україну".

Білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська. Так, свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.